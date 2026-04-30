La SNCB affrète 26 trains supplémentaires à destination et au départ de la Côte le 1er mai

Envie de profiter du soleil ce vendredi à la Côte? Pour répondre à la demande, la SNCB a décidé d’affréter 26 trains supplémentaires (13 allers et 13 retours) à destination d’Ostende et de Blankenberge.

“Ces trains s’ajouteront à l’offre régulière et devraient permettre d’absorber les flux de voyageurs attendus”, précise jeudi la compagnie ferroviaire.

Cette dernière conseille toutefois aux personnes qui comptent se rendre à la Côte en train ce 1er mai de consulter au préalable le planificateur de voyages sur l’application ou le site de la SNCB, qui tient compte de tous les horaires en temps réel et indique le taux d’occupation prévu dans chaque train.

Elle conseille également aux voyageurs d’éviter, dans la mesure du possible, les heures de pointe (arrivées à la Côte entre 11h00 et 14h00; départs entre 17h00 et 22h00).

Belga