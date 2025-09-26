La service de vidange des corbeilles publiques dans le centre-ville sera renforcé

La Ville de Bruxelles a annoncé vendredi le renforcement du service de vidange des corbeilles publiques en centre-ville lors des périodes de forte affluence.

Ces corbeilles publiques débordent régulièrement les soirs de week-end. Pour y mettre fin, l’échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen (PS), a décidé de renforcer le service de vidange de ces corbeilles.

Concrètement, les 142 corbeilles publiques du centre seront vidées une fois supplémentaire à partir de 19h, chaque vendredi, samedi et dimanche, pendant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et décembre, réputés les plus animés de l’année, ainsi que la veille de certains jours fériés comme la Fête du Travail et la Fête nationale. Malgré un ramassage déjà assuré deux fois par jour par les agents de propreté de la Ville, il arrive qu’en soirée, et particulièrement entre 19h et 22h durant les week-ends des mois les plus fréquentés, les corbeilles du centre-ville débordent, a justifié l’échevin dans un communiqué.

Le conseil communal du lundi 22 septembre a validé le principe du marché public permettant de prévoir ce service de vidange supplémentaire. Un budget de 86.500 euros est prévu pour sélectionner un opérateur qui assurera, pendant un an reconductible, la vidange. Sur la base d’une évaluation, il sera décidé si le projet sera poursuivi ou non. Pour Anas Ben Abdelmoumen, cette mesure est surtout une forme de soutien aux équipes du service de la propreté publique de la Ville, dont le travail sera allégé et les conditions de travail seront optimisées.

Belga/Photo : Ville de Bruxelles