La série belge de format court “Oh Otto” remporte deux prix à Canneséries

“Oh, Otto!”, production flamande qui propose une plongée dans la communauté queer de Bruxelles, sélectionnée à Canneséries dans la compétition réservée aux séries courtes, dont les épisodes font moins de 30 minutes, remporte mardi le prix de la meilleure série courte et le prix des étudiants.

La série norvégienne “A better man”, thriller psychologique sur un masculiniste toxique, a décroché le prix de la meilleure série longue du festival. Le prix d’interprétation a en outre été remis à Anders Baasmo, acteur principal de cette série également récompensée du prix des lycéens. Autre production norvégienne mêlant drame familial et comédie, “Nepobaby” a quant à elle été primée pour son scénario et l’ensemble de son casting, lauréat du prix spécial d’interprétation.

Pour cette 8e édition, le jury était présidé par le compositeur américain Jeff Russo, entouré notamment des actrices française et espagnole Louise Bourgoin et Lola Duenas. La Norvège a aussi brillé dans la compétition séries documentaires avec le prix décerné à “The agent – The life and lies of my father”, enquête sur un père ayant confié à son fils, alors âgé de 10 ans, être un agent secret.

Belga