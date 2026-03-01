 Aller au contenu principal
La scène galicienne à l’honneur au festival EmigraSon : “L’objectif, c’est d’amener une partie de notre terre ici”

Le festival EmigraSON était de retour à Bruxelles ce weekend. Deux soirées concerts étaient organisées pour mettre en avant la scène musicale galicienne. Plusieurs groupes se sont succédés.

Cuivres, percussions et déhanchés espagnols pour célébrer la scène musicale de Galice, cette région du nord de l’Espagne qui surplombe le Portugal. C’est la quatrième fois que le festival a lieu dans la capitale. “On aime montrer notre culture à Bruxelles, une ville tellement multiculturelle“, se réjouit Claudia Pablos Lorenzo, organisatrice du festival. “L’objectif, c’est d’amener une partie de notre terre ici.

Ce samedi soir, la fête s’est terminée tard mais les festivaliers se donnent déjà rendez-vous l’année prochaine.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Michel Geyer, Jacques Vermeer et Stéphanie Mira

