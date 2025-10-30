La reprise de la friterie de la place du Miroir par David Antoine réjouit-elle les commerçants du coin?

La mythique friterie de la place du Miroir va rouvrir au début de l’année prochaine. Elle a trouvé un nouveau repreneur : il s’agit du célèbre animateur radio David Antoine. Une nouvelle qui réjouit les commerçants de la place, entre curiosité, enthousiasme et un brin de fierté locale

L’odeur des frites va bientôt flotter dans l’air de la place du Miroir à nouveau. La friterie sera bientôt reprise par l’animateur radio David Antoine et son associé Sébastien De Messemaeker. Mais qu’en pensent les commerçants du coin?

Didier tient le café d’en face depuis une dizaine d’années. Pour lui, c’est forcément une bonne nouvelle : “C’est un plus, parce qu’il y a déjà pas mal de commerces qui ont fermé. Ça va un peu dynamiser la place. J’espère pour lui que ça va marcher, parce que c’est fermé depuis déjà longtemps. Il y a aussi toujours un petit problème de parking sur cette place“.

► Lire aussi | La friterie du Miroir va rouvrir: l’un de ses repreneurs est un célèbre animateur radio

Sur cette place, plusieurs commerces ont mis la clé sous la porte. Certaines enseignes sont vides.

Patricia travaille dans un salon de coiffure à l’angle de la place du Miroir. Elle avait l’habitude de croiser David Antoine dans le quartier. “Ça va faire venir du monde. Je le connais, je sais qu’il est hyper sérieux. Ça va être super“, se réjouit-elle.

Il faudra encore patienter avant de déguster les frites sur la place du Miroir : l’établissement devrait rouvrir au début de l’année 2026. Aucune date précise n’a été communiquée.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Néo Pasquel et Stéphanie Mira