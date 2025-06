La quantité de déchets dans les parcs régionaux augmente selon Bruxelles Environnement

A l’occasion du lancement de sa campagne “WeArePark” 2025, Bruxelles Environnement sensibilise une nouvelle fois les usagers au respect des espaces verts, notamment des parcs bruxellois. L’administration y a constaté une augmentation de l’abandon de déchets, qui peut s’expliquer par la fréquentation accrue, le suremballage des produits et l’apport plus important de sacs de déchets ménagers dans les parcs.

En 2024, 440 tonnes de déchets ont été collectées dans les parcs régionaux et envoyées à l’incinérateur, 500 m3 de PMC ont été recyclés et une partie a été envoyée aux encombrants. Des chiffres en hausse, puisque 366 tonnes de déchets ont été récoltés et incinérés en 2023, soit 20% de moins qu’en 2022 (462,70 tonnes) et 371 m3 de PMC, contre 222 m3 en 2022. “WeArePark” invite les usagers à jeter leurs déchets dans une poubelle ou à les reprendre chez eux en cas de manque de place, mais également à adopter une vitesse modérée à vélo ou à trottinette dans les parcs.

350 euros d’amende

La campagne rappelle de ne pas cueillir les fleurs et les plantes ni de nourrir les animaux. Des activités de sensibilisation telles que des opérations de nettoyage collectif, des défis sportifs ou encore des stands de sensibilisation sont prévues à cet effet jusque mi-septembre dans 19 parcs de Bruxelles. “Un seul mégot jeté à terre peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau“, souligne Bruxelles Environnement.

“Une canette en aluminium peut mettre jusqu’à 500 ans pour se dégrader complètement dans la nature. L’aluminium est certes 100 % recyclable à l’infini, mais sa lente dégradation souligne l’importance du recyclage.” Les amendes en cas d’abandon de déchets peuvent s’élever à 350 euros.

Belga