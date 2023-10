La première maison Re-Source a ouvert ses portes pour les personnes atteintes d’un cancer

Voici quelques semaines, en face de l’hôpital Chirec à Delta, a ouvert la première maison Re-Source. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, les patients atteints d’un cancer sont pris en charge dans les autres aspects de la maladie pour mieux supporter les traitements. Jannick Nicodème, fondatrice de l’ASBL Re-Source, était l’invitée du 12h30.

La maison Re-source est un loft qui ne ressemble pas à l’hôpital. Le but est de sortir du milieu hospitalier pour se retrouver comme en famille. Le but ici est de donner des formations, des conseils pour mieux supporter les traitements contre le cancer. “Nous proposons des activités comme le yoga qui permettent de mieux supporter les traitements et de le suivre jusqu’au bout. Cela limite donc les risques de récidives et on incorpore d’autres bonnes habitudes afin de prévenir d’autres maladies.”

Pour Re-source, il est important que le patient devienne acteur de sa maladie. Il y a aussi eu beaucoup d’études qui prouvent qu’une meilleure forme physique, augmente les chances de guérison et surtout de mieux supporter les soins. “Nous sommes un complément aux soins hospitaliers, ajoute Jannick Nicodème. A la maison, nous proposons du yoga, des activités physiques, des ateliers de nutrition. On cuisine des légumes. Autant de bonnes habitudes qu’il faut conserver pour être en meilleure santé aussi par la suite. Et puis, nous sommes là aussi après la maladie.”

Pour beaucoup de patients, le retour à une vie normale est complexe. Des dépressions peuvent surgir et il faut retrouver son rythme, un sens. Poursuivre des activités de groupe peut être une solution. Re-source reste accessible même après.

■ Interview de Jannick Nicodème de l’asbl Re-Source par Adeline Bauwin dans le 12h30