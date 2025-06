La première demande d’aide auprès du CPAS peut désormais être introduite en ligne

Il est désormais possible d’introduire une première demande d’aide auprès d’un CPAS via la nouvelle application CPAS Online, a indiqué lundi le Service public de programmation Intégration sociale (SPP IS).

Le SPP IS assure que cette modernisation n’a aucun lien avec les plans de réformes de l’actuel gouvernement fédéral. Jusqu’à récemment, une poignée de CPAS offraient la possibilité d’introduire une demande via internet. “Il s’agissait d’initiatives individuelles”, précise le SPP IS. “C’est à présent une réforme à l’échelle fédérale, où les demandes en ligne seront possibles dans tous les CPAS du pays.”

Une personne peut donc introduire une première demande d’aide auprès d’un CPAS via un formulaire digital sur l’application. Le SPP IS liste des avantages pour les demandeurs, comme le fait de ne plus devoir planifier un rendez-vous en présentiel, et nie tout lien entre cette modernisation et les plans du gouvernement De Wever. L’exécutif fédéral veut limiter les allocations de chômage à deux ans maximum et certains CPAS s’attendent dès lors à une ruée de personnes à la recherche d’un revenu d’intégration sociale à partir de l’année prochaine. “Il s’agit de la mise en œuvre d’une loi de la législature précédente. Elle a été votée avant que les projets du nouveau gouvernement ne voient le jour”, précise le SPP IS.

Belga