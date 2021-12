Une nouvelle enquête menée par iVox pour Always révèle qu’aujourd’hui encore, 1 Belge sur 15 n’a toujours pas les moyens de s’acheter des protections menstruelles chaque mois. La précarité menstruelle favorise le décrochage scolaire et social, puisque de nombreux Belges manquent les cours faute de protections périodiques.

1 Belge sur 5 modifie son quotidien en fonction de ses règles. Ces chiffres, en augmentation, sont également corroborés par ceux des distributions gratuites des associations actives dans le domaine, comme BruZelle : 340.000 serviettes menstruelles distribuées en 2020 contre 644.390 à ce jour, en 20213. « Nous sommes de plus en plus contactés par les écoles et les universités parce que les stocks de dons sont vite écoulés », explique Véronica Martinez, Directrice de l’ASBL BruZelle. « La précarité n’est pas que dans la rue, c’est aussi le quotidien de nombreux jeunes. Chaque mois, nous distribuons environ 600 à 700 trousses, soit près de 14.000 protections périodiques de manière mensuelle rien que sur les différents campus à Bruxelles ! À l’échelle nationale, vous imaginez ce que cela donne…»

Des alternatives de fortune

Selon l’enquête, à défaut de pouvoir avoir accès à des tampons, protège-slips ou serviettes, les personnes réglées dans le besoin indiquent le plus souvent avoir recours à des alternatives de fortune comme du papier toilette, du papier essuie-tout, des mouchoirs ou encore des gants de toilette. « Les associations comme BruZelle et Goods to Give sont incontournables pour les personnes en situation de précarité, c’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui les soutenir en leur donnant plus de 350 000 protections périodiques. » explique Chloë Raemaekers d’Always, à l’inititative de l’enquête. Pour chaque produit Always acheté en magasin entre le 6 janvier et le 6 février 2022, la marque offrira ainsi une serviette à Goods to Give et à BruZelle.

J.M. , Photo : Archive BX1