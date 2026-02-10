La police appréhende deux personnes suspectées de trafic de drogue : 9 kilos de cannabis et 5000 euros saisis

Deux personnes suspectées de trafic de cannabis ont été appréhendées à la suite d’un contrôle d’une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) jeudi dernier, a indiqué mardi la zone de police locale. Près de 9 kilos de cannabis et 5.000 euros ont été saisis.

Le 5 février vers 16h40, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest a remarqué un véhicule roulant à grande vitesse, dans une zone limitée à 30 km/h.

“Nos services procèdent alors à un contrôle du véhicule ainsi que de ses occupants“, a indiqué la police. “Le véhicule s’avère être loué auprès d’une société connue pour louer des véhicules utilisés dans des activités criminelles.”

La police précise que deux personnes se trouvaient à bord, un père et son fils. Le conducteur faisait l’objet d’un avis de recherche et a ensuite été emmené au commissariat.

► Lire aussi | Trafic de drogues : la zone Bruxelles-Ouest revendique 475 arrestations en 2025

Après des vérifications supplémentaires, il est apparu que l’épouse du suspect faisait également l’objet d’un avis de recherche. Après un contrôle au domicile, les policiers ont emmené l’épouse recherchée au commissariat.

Les inspecteurs ont également constaté une forte odeur de cannabis dans l’appartement, où ils ont trouvé 8,86 kg d’herbe de cannabis et 5.000 euros.

Après audition, les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles vendredi. Le parquet a saisi une juge d’instruction et les deux suspects ont été inculpés pour détention en vue de la vente des stupéfiants en association.

La zone de police Bruxelles-Ouest avait déjà indiqué lundi avoir intercepté deux trafiquants de drogues présumés, après un contrôle routier mené le 4 février dernier. Les suspects avaient été mis à la disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles le 4 février et transférés le lendemain au palais de justice de Bruxelles.

Belga – Photo :