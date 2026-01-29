Trafic de drogues : la zone Bruxelles-Ouest revendique 475 arrestations en 2025

La police de la zone Bruxelles-Ouest a enregistré 475 arrestations judiciaires liées aux stupéfiants en 2025, dans le cadre de son plan d’action drogues, a-t-elle indiqué jeudi dans un bilan. Ce plan concerne les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe et repose sur une collaboration entre police, parquet et autorités communales et régionales.

Parmi les personnes interpellées, 388 suspects ont été mis à disposition du procureur du roi. Quarante-et-un d’entre eux ont fait l’objet d’une citation directe avant d’être libérés, tandis que 175 suspects ont été placés sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction. Dix mineurs ont également été placés en IPPJ.

Les actions menées s’inscrivent dans une approche coordonnée visant à lutter contre le trafic de drogues, la consommation de stupéfiants, les nuisances et les violences associées. Elles ont mobilisé à la fois des équipes en uniforme et en civil, issues notamment des services d’intervention, des commissariats locaux, du service TECOV actif dans les transports publics, de la brigade canine, de la section stupéfiants de la recherche locale et de la Brigade anti-banditisme.

► Lire aussi | “Les dossiers de stupéfiants ont doublé depuis 2020” : où en est la lutte contre le narcotrafic à Bruxelles ?

Les saisies réalisées en 2025 sont importantes. La police a mis la main sur 195 kilos de cannabis et 11.630 plants, ainsi que 32,3 kilos de cocaïne, 800 grammes d’héroïne, 364,19 grammes d’amphétamines et 985 pilules d’ecstasy. Dix-sept armes et 162 munitions ont également été saisies dans le cadre des opérations liées aux stupéfiants. Les montants d’argent saisis s’élèvent à 464.770 euros.

“Ce bilan témoigne de la proactivité de l’ensemble de nos policiers sur le terrain. Au-delà des chiffres, notre action vise à préserver l’ordre public et à répondre aux préoccupations exprimées par nos habitants en limitant les nuisances liées aux trafics de stupéfiants“, a souligné Xavier Legrand, le nouveau chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Belga – Photo : police Bruxelles-Oues