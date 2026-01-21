Xavier Legrand est le nouveau chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ouest

Ce 21 janvier 2026, le commissaire divisionnaire Xavier Legrand a prêté serment devant les membres du Collège de police et est devenu officiellement le Chef de corps de la zone de police Bruxelles-Ouest, qui couvre les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe. Il succède pour un mandat de cinq ans au premier commissaire divisionnaire Luc Ysebaert, qui endossait ce rôle depuis le 19 janvier 2021.

Âgé de 53 ans, Xavier Legrand a entamé sa carrière policière en 1996, à la police communale de Bruxelles. Commissaire au service de garde en charge du centre-ville, il a évolué par la suite au sein de plusieurs commissariats en charge de la proximité et de la proactivité locale, à Laeken et dans le quartier européen.

Au fil des années, il a successivement occupé plusieurs fonctions à responsabilités croissantes au sein de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, qu’il quitte alors qu’il travaille à la Direction générale. Il travaille ensuite comme conseiller police de plusieurs ministres de la Justice au sein du Secrétariat administratif et technique de la Police Intégrée.

En rejoignant la zone de police Bruxelles-Ouest en 2021, il a poursuivi ce parcours en exerçant la fonction de Directeur général Opérations, en charge des services opérationnels centralisés, ainsi que la coordination des missions opérationnelles et de l’adaptation des dispositifs policiers aux réalités locales.

“Je suis profondément attaché à une police du réel : visible, accessible et ancrée dans le quotidien des habitants, capable de répondre concrètement aux enjeux de sécurité de notre territoire“, déclare-t-il par voie de communiqué.

BX1 – Photo : Zone de police Bruxelles-Ouest