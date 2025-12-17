Passer la navigation
La place du Châtelain accueille son premier marché de Noël

Une initiative portée par les commerçants du quartier, qui souhaitent redonner vie à cette place récemment rénovée et offrir un rendez-vous festif et convivial loin de l’agitation du centre-ville.

Du 19 au 28 décembre, la place du Châtelain accueillera pour la première fois un marché de Noël. Après plusieurs mois de travaux, la place du Châtelain se met finalement à l’heure des fêtes. Une trentaine de chalets s’installeront sur un côté de la place.

Au programme : artisanat, nourriture, boissons et produits de maraîchers. Le marché sera ouvert tous les jours de 12h à 21h, avec une prolongation jusqu’à 22h les vendredis et samedis.

Rédaction

BX1
