La personne blessée par balle à Anderlecht jeudi soir est décédée, annonce le parquet

L’individu blessé par balle jeudi soir à proximité de la place Lemmens, dans la commune d’Anderlecht, est décédée peu après à l’hôpital, a confirmé vendredi le parquet de Bruxelles.

Les services de secours avaient été appelés vers 20h00 jeudi dans le parc de la Rosée, juste à côté de la place Lemmens, pour prendre en charge une personne blessée par balle. La victime avait été évacuée vers l’hôpital dans un état critique. Le ministère public a ouvert une enquête.

“Une personne a été arrêtée“, a indiqué vendredi Laura Demullier, porte-parole du parquet de Bruxelles. Le laboratoire de la police fédérale judiciaire ainsi qu’un expert en balistique se sont rendus sur les lieux. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur place.

Un médecin légiste a été saisi afin de déterminer les circonstances exactes du décès et l’identité de la victime. Le juge d’instruction et le parquet sont également descendus sur les lieux. “Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait“, a précisé Laura Demullier.

Déjà dans la nuit du 5 au 6 août, des coups de feu avaient été tirés sur la place Lemmens, sans faire de blessé. Un suspect avait néanmoins été interpellé et placé sous mandat d’arrêt pour tentative d’assassinat, détention d’arme à feu, association de malfaiteurs et détention de stupéfiants.

Il s’agit là de la cinquantième fusillade de l’année en région bruxelloise.

BX1 avec Belga – Image : Caravaggio

■ Reportage de Charlotte Verbruggen et Pierre Delmée