La partie civile plaide la condamnation de Carl De Moncharline pour agression sexuelle

Le prévenu, interrogé par le tribunal, a contesté ces préventions.

Me Caroline Poiré a plaidé mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles la condamnation de Carl De Moncharline, ancienne figure très connue du monde de la nuit dans la capitale, pour viol et atteinte à l’intégrité sexuelle commis sur deux jeunes femmes en janvier 2014 dans une boîte de nuit.

L’avocate des deux victimes a demandé au tribunal de tenir compte du fait que le prévenu ne conteste pas avoir embrassé et attouché celles-ci au cours de la nuit du 3 au 4 janvier 2014 au Wood, la boîte de nuit qu’il gérait, située dans le Bois de la Cambre à Bruxelles. Elle a également avancé que le prévenu, âgé alors de 45 ans, était largement plus âgé que les deux femmes, qui avaient 17 ans, et qu’il a admis avoir remarqué que l’une d’entre elles n’était, à un moment donné, plus dans son état normal. “Il les a embrassées, et pelotées pour dire les choses clairement, tout en constatant qu’au moins l’une d’elles était dans un état de vulnérabilité”, a plaidé Me Poiré. “Carl De Moncharline a une attirance pour les personnes plus jeunes que lui, filles et garçons, cela ressort des témoignages du dossier. Il se servait de sa discothèque pour assouvir ses pulsions sexuelles. De par sa position, il avait une influence sur sa clientèle.”

Néanmoins, interrogé par le tribunal, Carl De Moncharline, de son vrai nom Carl De Rijck, a contesté avoir embrassé les deux clientes de son établissement avec la langue, ce qui constitue l’infraction de viol. Il a également déclaré qu’elles étaient consentantes, car ce sont elles qui l’ont dragué, touché et embrassé. L’homme de 57 ans a par ailleurs contesté avoir ajouté ou fait ajouter une quelconque drogue dans les boissons des deux filles. Il a déclaré qu’il avait toutefois constaté que l’une d’elles n’était plus dans son état normal lorsqu’elle a commencé à être “plus entreprenante” à son égard. Selon le récit des victimes, cette nuit-là au Wood, elles se sont fait offrir un verre puis un deuxième par le prévenu. Elles l’ont ensuite suivi à l’étage de la discothèque, dans une salle privée. Le prévenu a alors abusé sexuellement d’elles en les embrassant et en leur touchant les seins. L’une des deux filles a ensuite réagi après un épisode de “black out”. Elle est redescendue et a appelé des amis pour qu’ils viennent les chercher. En arrivant sur place, ceux-ci ont constaté que l’une des deux était dans un état “déplorable”, selon l’avocate des victimes. “Elle vomissait, elle pleurait, elle tenait des propos incohérents…” Les jeunes femmes se sont rendues à l’hôpital Edith Cavell à Uccle pour se faire examiner. Des analyses de sang et d’urine ont notamment été pratiquées et ont révélé la présence d’amphétamines dans leur organisme. À la suite de ces résultats, les mères des deux adolescentes ont déposé une plainte. Celle-ci a été classée sans suite en 2015, puis le dossier a été rouvert en 2022 à la suite du dépôt d’une autre plainte contre le prévenu. Le dossier n’a toutefois jamais été mis à l’instruction.

Le parquet de Bruxelles a mené une information judiciaire, au terme de laquelle il a cité directement Carl De Moncharline devant le tribunal correctionnel. Me Caroline Poiré a plaidé la condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts évalués “ex aequo et bono” à 3.500 euros pour l’une de ses clientes et à 5.000 euros pour l’autre. Les débats se poursuivront les 17 et 24 juin prochains, avec tout d’abord la plaidoirie de l’avocate de la troisième victime constituée partie civile, suivie du réquisitoire du procureur et enfin de la plaidoirie de la défense.

Belga