La Palestinian Circus School de passage à Bruxelles pour un spectacle sur l’exil, la perte et la résilience

La Palestinian Circus School se produira en Belgique tout au long du mois de novembre avec son spectacle Sarab, une création mêlant cirque et théâtre, qui explore les thèmes de l’exil, de la perte et de la résilience.

Créé en 2017, Sarab – qui signifie “mirage” en arabe – met en scène cinq artistes palestiniens dont les performances physiques et poétiques traduisent les épreuves vécues par les réfugiés, entre douleur et espoir. Le spectacle a déjà été présenté dans plusieurs pays et continue d’incarner un message universel de résistance et de dignité.

Cette tournée belge, qui compte une quinzaine de dates, débutera le 5 novembre à Genk avant de passer par Alost, Namur, Tournai et Charleroi, pour s’achever le 30 novembre à Molenbeek-Saint-Jean. Le public y découvrira une œuvre qui mêle prouesses acrobatiques, émotions et engagement artistique.

Fondée en 2006 à Ramallah, la Palestinian Circus School est une organisation artistique et culturelle qui utilise les arts du cirque comme outil d’expression et de transformation sociale. Elle forme chaque année de jeunes Palestiniens et Palestiniennes aux disciplines circassiennes, leur offrant un espace de liberté et de créativité dans un contexte politique et humanitaire difficile.

Coproduite avec le mouvement Présence et Action Culturelles (PAC), la tournée de Sarab s’inscrit dans une démarche de coopération artistique et de solidarité internationale. Elle vise à faire connaître la vitalité de la scène culturelle palestinienne et à rappeler, à travers l’art, la force de celles et ceux qui continuent de créer malgré l’adversité.

Belga – Photo : Youtube – Palestinian Circus School