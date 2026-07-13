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La mythique Friterie de la Barrière se trouve désormais provisoirement près de Porte de Hal

Si vous avez envie d’une petite frite ce soir à Saint-Gilles, ne cherchez plus la Friterie de la Barrière à la Barrière… Elle a déménagé, du côté de la Porte de Hal, en raison des travaux de réaménagement.

À Saint-Gilles, il ne reste plus rien de la Friterie de la Barrière, à part des traces au sol. Elle était installée sur l’avenue du Parc depuis 40 ans, mais a dû déménager provisoirement, le temps des travaux de réaménagement du quartier.

C’est désormais à la Porte de Hal qu’il faut aller pour déguster ces célèbres frites, à 800 mètres de l’ancien emplacement. La friterie y restera durant au moins un an, avant de retrouver son installation historique vers la fin de l’année 2027.

► Lire aussi | “Comme la statue, elle reviendra”: à Saint-Gilles, la friterie de la Barrière a dû déménager

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Nicolas Scheenaerts

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