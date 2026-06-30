“Comme la statue, elle reviendra”: à Saint-Gilles, la friterie de la Barrière a dû déménagé

Émoi à Saint-Gilles: la friterie de la Barrière a été déplacée. Elle reviendra, mais pas avant fin 2027.

Une nouvelle phase du vaste chantier de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles a débuté lundi. Le chantier entraîne le déplacement provisoire de la friterie de la Barrière, installée sur le site depuis une quarantaine d’années. Son maintien étant devenu impossible à cause des travaux, elle sera transférée pour environ un an à la Porte de Hal, au bas de l’avenue Jean Volders, à l’emplacement de l’ancienne friterie Fontainas. Le temps de réaliser les raccordements au gaz et à l’électricité et d’obtenir les certifications nécessaires, la friterie devrait rouvrir dans les prochaines semaines.

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“Comme la statue, la friterie reviendra“, assure le bourgmestre Jean Spinette (PS), en référence à la Porteuse d’eau, retirée elle aussi provisoirement du centre du rond-point en mars dernier. “Cette friterie historique retrouvera son emplacement habituel à la fin des travaux, prévus pour fin 2027. L’ouverture sur son nouvel emplacement interviendra dès que les travaux d’installation seront terminés. La date d’ouverture sera annoncée dès qu’elle sera connue sur le site de la friterie de la Barrière“, précise la commune.

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À Saint-Gilles, presque toutes les lignes de tram sont fortement perturbées par de nombreux chantiers. “Les voyageurs de Saint-Gilles n’en peuvent plus” : le GUTIB, Groupement des Usagers des Transports publics à Bruxelles, dénonce cette situation et rapporte des plaintes récurrentes sur les difficultés de déplacement pour les habitants de Saint-Gilles. Selon eux, elle est le résultat d’une mauvaise coordination des différents chantiers dans la commune. Ils demandent à la Stib des aménagements d’urgence.

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