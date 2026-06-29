“Les voyageurs de Saint-Gilles n’en peuvent plus” : le GUTIB dénonce le manque de coordination des nombreux chantiers

Cet été, 10 des 19 lignes de tram seront interrompues, soit plus d’une ligne sur deux. À Saint-Gilles, presque toutes les lignes de tram sont fortement perturbées par de nombreux chantiers.

“Les voyageurs de Saint-Gilles n’en peuvent plus” : le GUTIB, Groupement des Usagers des Transports publics à Bruxelles, dénonce cette situation et rapporte des plaintes récurrentes sur les difficultés de déplacement pour les habitants de Saint-Gilles. Selon eux, elle est le résultat d’une mauvaise coordination des différents chantiers dans la commune. Ils demandent à la Stib des aménagements d’urgence.

■Reportage de Romain Vandenheuvel

En effet depuis fin avril, la circulation des trams 4 et 10 est interrompue au niveau de la Gare du Midi pour une durée estimée à un an. La STIB doit remplacer une dalle en béton située dans le tunnel de prémétro sous la place Bara. De nombreux chantiers défigurent le trajet du tram 81 provoquant l’interruption ou le raccourcissement de la ligne. Pour le moment et jusqu’en novembre 2027, le tram ne circule qu’entre Montgomery et Trinité.

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Nouvelle phase

Une nouvelle phase du vaste chantier de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles a débuté lundi. Jusqu’à la fin du mois d’août, la Stib renouvelle les voies de tram du côté pair de l’avenue du Parc, entre la rue Alfred Cluysenaar et la Barrière de Saint-Gilles. Les travaux concernent également le début de la rue Théodore Verhaegen, jusqu’au numéro 5. Ils s’inscrivent dans un chantier plus large de réaménagement de l’avenue du Parc, piloté par Bruxelles Mobilité dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine “Avenue du Roi”.