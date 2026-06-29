Travaux de la Barrière de Saint-Gilles : nouvelle phase sur l’avenue du Parc

Une nouvelle phase du vaste chantier de réaménagement de la Barrière de Saint-Gilles a débuté lundi. Jusqu’à la fin du mois d’août, la Stib renouvelle les voies de tram du côté pair de l’avenue du Parc, entre la rue Alfred Cluysenaar et la Barrière de Saint-Gilles. Les travaux concernent également le début de la rue Théodore Verhaegen, jusqu’au numéro 5.

Ils s’inscrivent dans un chantier plus large de réaménagement de l’avenue du Parc, piloté par Bruxelles Mobilité dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine “Avenue du Roi”. Le projet vise à améliorer la qualité de l’espace public, la sécurité routière et les déplacements des différents usagers. À terme, l’avenue du Parc sera dotée de nouveaux alignements d’arbres, de jardins de pluie destinés à mieux gérer les eaux pluviales, de pistes cyclables protégées sur les tronçons les plus sensibles et d’arrêts de transports publics réaménagés. La Barrière de Saint-Gilles sera également entièrement restructurée, avec un nouvel agencement des voies de tram et un réaménagement du rond-point afin de clarifier la circulation.

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Cette première phase entraîne plusieurs adaptations de circulation. Sur le côté impair de l’avenue du Parc, la circulation automobile reste possible depuis la Barrière vers la place Rochefort. En sens inverse, une déviation est mise en place via la rue Gisbert Combaz. Du côté pair, l’accès, y compris aux garages, ainsi que le stationnement sont interdits entre la rue Alfred Cluysenaar et la Barrière. La rue Alfred Cluysenaar est mise en cul-de-sac à hauteur de l’avenue du Parc, tandis que la rue Théodore Verhaegen l’est à partir du numéro 5. Les accès piétons, les services d’urgence et les collectes de déchets restent garantis.

Le chantier entraîne également le déplacement provisoire de la friterie de la Barrière, installée sur le site depuis une quarantaine d’années. Son maintien étant devenu impossible à cause des travaux, elle sera transférée pour environ un an à la Porte de Hal, au bas de l’avenue Jean Volders, à l’emplacement de l’ancienne friterie Fontainas. Le temps de réaliser les raccordements au gaz et à l’électricité et d’obtenir les certifications nécessaires, la friterie devrait rouvrir dans les prochaines semaines. “Comme la statue, la friterie reviendra”, assure le bourgmestre Jean Spinette (PS), en référence à la Porteuse d’eau, retirée elle aussi provisoirement du centre du rond-point.

Les transports en commun restent fortement perturbés. Les lignes de tram 81 et 97 sont interrompues sur le secteur depuis le début du chantier. Les bus 50 et N12 en direction de la Gare Centrale sont déviés entre Rochefort et la Barrière via Albert, tandis que le bus navette temporaire 96 est dévié entre la Barrière et la Gare du Midi via le parvis de Saint-Gilles.

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Une nouvelle étape du chantier est déjà programmée. À partir du 3 août, Bruxelles Mobilité entamera les travaux de réaménagement de la voirie, des trottoirs et des arrêts de transports en commun sur l’avenue du Parc, entre la place Rochefort et l’avenue Clémentine. L’ensemble des interventions de la Stib est actuellement planifié jusqu’en avril 2027, sous réserve des conditions météorologiques et des autorisations requises.

Belga