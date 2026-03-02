Pourquoi la Porteuse d’eau de la Barrière de Saint-Gilles va disparaître durant plus d’un an

La statue de la Porteuse d’eau, située à la Barrière de Saint-Gilles, sera démontée ce mardi 3 mars.

Les passants et automobilistes habitués de la Barrière de Saint-Gilles risqueront de remarquer rapidement, ce mardi 3 mars, la disparition de la célèbre Porteuse d’eau, la statue en bronze du sculpteur Julien Dillens érigée au centre du rond-point. Celle-ci sera démontée dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue du Parc et de la Barrière.

La statue sera restaurée par la commune et ne reviendra pas avant… le second semestre de 2027.

Le chantier, qui a débuté en avril 2025, prévoit “l’amélioration de l’espace public, de la sécurité routière et de la gestion des eaux de pluie“, explique la commune sur sa page Facebook.

L’objectif n’est pas seulement de restaurer la statue, mais aussi “de permettre à Vivaqua de renouveler les canalisations d’eau dans cette zone“.

Vivaqua devrait poursuivre ses travaux en avril et en mai, avant une pause “liée à la coordination des différents chantiers durant tout l’été“. De septembre à décembre 2026, ce sera au tour de la STIB de rénover ses voies sur la Barrière, avant la dernière phase de travaux qui sera portée par Bruxelles Mobilité.

