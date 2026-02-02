La musique belge mise à l’honneur du 2 au 8 février

De nombreux concerts seront évidemment au menu, avec des prestations dans des lieux bien connus des mélomanes tels que l’Ancienne Belgique et La Madeleine à Bruxelles ou encore le Rockerill ou le Palais des Beaux-Arts à Charleroi, et l’Entrepôt à Arlon. Mais d’autres lieux plus intimistes comme le BRASS à Forest, le Stock à La Louvière ou L’atelier 210 à Bruxelles seront aussi de la partie.

Les radios publiques francophone et flamande se mettront au diapason avec une programmation faisant la part belle aux artistes belges. Toutes les chaines radios de la RTBF (JAM, Musiq3, Tipik, Vivacité, Tarmac) seront ainsi mobilisées.

Une grande soirée clôture se tiendra le samedi 7 février à Média Square, futur site de la RTBF, et à Abel Dubois à Mons avec showcases, concerts, DJ sets et émissions en public.

Côté flamand, un premier événement a eu lieu dimanche lorsque l’artiste hip-hop bruxellois All-Turn a chauffé le stade avant le match de Jupiler Pro League opposant l’Union Saint-Gilloise au Club Bruges. D’autres animations musicales auront lieu durant des matchs de foot au cours de la semaine.

De la musique live sera également diffusée à l’aéroport de Bruxelles et dans le tram 10 à Anvers, entre autres. Le carillon de Mol diffusera de la musique belge, et la police d’Anvers, en collaboration avec la Chapelle Royale Musicale, interprètera chaque jour une reprise d’un artiste belge.

Mercredi, les MIAs, les prix de la musique flamande, seront décernés.

Le programme complet peut être retrouvé sur le site www.weekvandebelgischemuziek.be/fr.

Belga