La mouche orientale des fruits, un insecte nuisible, découverte sur un marché à Molenbeek

L’insecte en question ne représente aucun risque pour les humains ou les animaux, mais peut se révéler nuisible pour les cultures, car ses larves dévorent la chair des fruits et légumes, les rendant impropres à la consommation.

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a retrouvé une mouche orientale des fruits (Bactrocera dorsalis) dans un piège installé sur un marché de la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre d’un contrôle général annuel, a indiqué mercredi l’agence.

Ce n’est pas la première fois que la mouche orientale des fruits est observée en Belgique. Onze spécimens ont déjà été retrouvés depuis sa première apparition en 2023. L’Afsca effectue chaque année un contrôle de ces drosophiles dans 30 sites à risque, de début juin à fin août. L’agence demande aux producteurs et négociants professionnels en fruits et légumes d’être vigilants et, le cas échéant, de signaler la présence de la mouche afin que l’agence puisse vérifier s’il s’agit d’un cas isolé dû à l’importation de fruits contaminés ou de l’implantation d’une population en Belgique. C’est actuellement la première hypothèse qui est privilégiée. Si c’est finalement la seconde qui devait être avérée, un périmètre de sécurité sera établi autour de l’endroit où l’insecte a été trouvé et des mesures seront prises pour éviter toute propagation.

La mouche orientale des fruits mesure à l’âge adulte entre 0,8 et 1 centimètre. Elle présente deux bandes jaunes sur le bord du thorax, un bord noir sur les ailes et un motif en forme de T sur l’abdomen. Les professionnels qui pensent avoir aperçu ou attrapé cet insecte sont invités à le signaler rapidement à l’unité de contrôle local de l’Afsca via le formulaire de notification. Les particuliers peuvent, eux, passer par l’application ObsIdentify ou le site www. waarnemingen.be.

Belga