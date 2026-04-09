La moitié des commerçants vendent des cigarettes et vapoteuses à des mineurs

La vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques à des mineurs est interdite depuis des années, mais seule la moitié des commerçants respecte cette interdiction. C’est ce qui ressort d’inspections menées par des clients mystères, rapportent jeudi De Standaard et Het Belang van Limburg. Trois commerces sur quatre vendent également de l’alcool à des jeunes.

Seuls 3% des commerçants ont été pris en flagrant délit de vente de produits du tabac à des mineurs lors de contrôles classiques, selon les chiffres demandés par la députée Els Van Hoof (CD&V) au ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit). Lorsque les services d’inspection font appel à des clients mystères, 54% des commerçants ont été pris en flagrant délit de vente de produits du tabac à des mineurs.

L’année dernière, le SPF Santé publique a envoyé des clients mystères dans 902 commerces. C’est surtout en Wallonie que les mineurs peuvent encore se procurer facilement des produits du tabac. Dans cette région, 75% des commerçants ont été pris en flagrant délit, contre 57% dans la Région bruxelloise et 48% en Flandre. L’âge minimum pour vendre des produits du tabac et des cigarettes électroniques à des mineurs a été relevé de 16 à 18 ans le 1er novembre 2019.

En 2025, des clients mystères ont également contrôlé 1.065 commerces quant à la vente d’alcool aux jeunes. Plus des trois quarts (76%) des commerçants se sont fait prendre. Lors des contrôles classiques, seuls 4% des commerçants se font prendre, rapporte le Belang van Limburg.

Belga