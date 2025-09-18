La migration économique en léger recul en Belgique

La migration économique a légèrement reculé l’année dernière en Belgique, surtout en Flandre et à Bruxelles, a rapporté jeudi le quotidien L’Echo, sur la base du dernier rapport du Centre fédéral Migration Myria.

Dans les faits, le nombre de visas long séjour accordés en Belgique à des non-Européens pour des raisons professionnelles a reculé de 9% en 2024. Quant au nombre des premières demandes de “permis unique”, il a diminué de 12%, avec une baisse très marquée en Flandre et à Bruxelles et une progression en Wallonie, qui partait de bien plus bas que ses deux voisines.

Enfin, les travailleurs détachés depuis un pays étranger sont 205.000 en Belgique, un nombre en diminution progressive depuis 2017. Cette diminution est le fruit d’une combinaison de facteurs, parmi lesquels la conjoncture économique en recul et le durcissement législatif pour la migration en Belgique et dans les Régions, selon Myria.

Belga