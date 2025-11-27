“La méthode Bouchez est terminée”, le PS souhaite rétablir la confiance entre les partenaires de négociations

Alors que le PS et le MR semblent définitivement séparés dans la perspective de la formation d’un gouvernement bruxellois, le député socialiste Khalil Aouasti dénonce “l’échec de la méthode du président du MR”. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Le député fédéral pointe un “manque de respect envers les partenaires”. Selon lui, le PS a été exclu pour la troisième fois en un an des discussions, un signal clair du désaveu de Georges-Louis Bouchez.

Même une invitation à reprendre la table des négociations a été rejetée par Groen et Vooruit, souligne Khalil Aouasti. “Leur réponse a été claire : la méthode Bouchez est terminée”, insiste-t-il, ajoutant que l’impasse reflète davantage l’échec du formateur qu’un match PS/MR.

Quant à l’accusation de Georges-Louis Bouchez d’autoexclusion du PS, le député rappelle que les socialistes ont toujours travaillé de manière sérieuse et constructive et notamment sur la trajectoire budgétaire, mais que des propos jugés “graves” d’un président de parti (Frédéric De Gucht pour l’Open Vld) ont rompu la confiance. “Il faut de la confiance et du respect autour de la table”.

Concernant les prochaines étapes, le PS entend prendre le temps nécessaire pour établir des contacts avec les autres partis et définir des méthodes de négociation “rassurantes et moins brutales”. Mais l’urgence, reste la mise en place d’un budget régional.

Sur le plan fédéral, Khalil Aouasti critique le projet de budget présenté récemment à la Chambre par Bart de Wever (N-VA). Il juge les mesures “injustes” et “reportant la charge sur le prochain gouvernement”, dénonçant notamment les sauts d’index et l’exonération des cotisations pour les très hauts revenus. Le PS annonce qu’il introduira des amendements lorsqu’il le pourra.

■ Interview de Khalil Aouasti (PS), député fédéral au micro de Fabrice Grosfilley