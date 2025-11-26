Formation bruxelloise : Bouchez ouvre les discussions aux autres partis démocratiques à Bruxelles devant l'”auto-exclusion” du PS

Le MR ouvre les discussions en vue de former un gouvernement bruxellois aux autres partis démocratiques, a annoncé le président, Georges-Louis Bouchez, sur X.

Alors que le record du monde des 541 jours sans gouvernement se rapproche (ce sera le cas le 1er décembre), rien ne laisse présager un accord dans les négociations bruxelloises. Georges-Louis Bouchez, qui a endossé le costume de formateur suite au retrait de David Leisterh, n’est pas parvenu à ramener le PS autour de la table, ni à rallier le CD&V pour constituer une majorité néerlandophone solide. L’Open VLD refuse toujours d’abandonner la N-VA et conditionne tout accord à un effort budgétaire concret d’un milliard d’euros.

Face à ce blocage, le président du MR déclare ce mercredi ouvrir les discussion aux autres partis démocratiques, comprenez : DéFI et Ecolo. Les libéraux francophones pointent du doigt l'”auto-exclusion” du PS des négociations depuis des déclarations jugées insultantes du président de l’Open Vld à l’égard des socialistes bruxellois. Le leader de ces derniers, Ahmed Laaouej, oppose le silence aux tentatives de contact prises depuis lors, affirme M. Bouchez.

“Après m’être ouvert de cette situation aux autres formations impliquées dans les négociations, nous ne pouvons que constater l’auto-exclusion du PS de ces négociations. Il est en effet impossible de continuer à travailler avec un partenaire qui refuse tout dialogue et toute participation à des réunions“, a expliqué M. Bouchez.

“En conséquence, ma responsabilité est de proposer une alternative crédible pour la Région bruxelloise et les Bruxellois. Il convient donc d’ouvrir les discussions aux autres forces démocratiques, qui ont encore l’intérêt de la région à cœur, pour constituer une union bruxelloise indispensable pour sauver la Région capitale“, a-t-il ajouté.

