La menace de grève des pilotes de Brussels Airlines n’est pas encore écartée

Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont quelque peu fait monter la pression jeudi avant les négociations prévues vendredi avec l’entreprise sur la charge de travail des pilotes. Ils ont ainsi réitéré la menace d’une grève le 11 décembre. La direction, elle, répond qu’elle espère toujours parvenir à des “solutions équilibrées et à long terme“.

Les syndicats libéral ACLVB/CGSLB, chrétien ACV Puls/CNE et socialiste BBTK/Setca parlent d’une “situation préoccupante” concernant les règles de travail des pilotes, qui favoriseraient la fatigue et les problèmes de santé. “Des mesures urgentes sont nécessaires pour réduire ces risques et garantir des périodes de repos adéquates, des horaires cohérents et plus de repos le week-end. Sans oublier de redonner une vie sociale et familiale aux pilotes“, listent-ils.

Une réunion de conciliation organisée lundi n’a pas permis d’aboutir à un accord et une seconde, prévue ce jeudi, a été reportée à vendredi afin, selon la direction, que “toutes les délégations syndicales puissent y participer“.”Le dialogue reste ouvert mais il faut trouver une solution pour la sécurité et le repos des pilotes“, a insisté jeudi Olivier Van Camp, secrétaire permanent du BBTK/Setca. S’il n’y a pas d’accord, “il y aura d’importantes perturbations à partir du 11 décembre“, a-t-il mis en garde. Un préavis de grève a en effet déjà été déposé et couvrira d’éventuelles actions à partir de cette date.

“Nous espérons toujours parvenir – avec les syndicats – à des solutions équilibrées et à long terme qui donnent à nos collaborateurs et à notre entreprise des perspectives et des possibilités de croissance“, répond la direction. Mais elle souligne également la nécessité de maîtriser les coûts “dans un marché très concurrentiel“.

Pas de grève du personnel de cabine en décembre

En ce qui concerne le personnel de cabine, les syndicats ont, pour rappel, accepté de ne pas faire grève en décembre. Une proposition est sur la table, comprenant, selon le syndicat socialiste, des garanties financières et des accords sur les conditions de travail, le repos et le revenu garanti en cas de maladie. Le personnel sera consulté sur ce texte dans les prochaines semaines.

Belga