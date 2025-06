La majorité reporte les auditions sur les violences à la Coupe de Belgique de football

La majorité Arizona a décidé vendredi, au terme d’un vote, de reporter les auditions qui devaient se tenir la semaine prochaine sur les violences qui se sont produites le mois passé à Bruxelles en marge de la Coupe de Belgique de football.

Mardi, de nombreux intervenants étaient attendus en commission de l’Intérieur pour s’exprimer sur ce sujet et répondre aux questions des députés: représentants des polices locales et fédérale, de la Fédération belge de football de la Pro League, etc.

■ À lire aussi : Violences en marge de la Coupe de Belgique : un hooligan brugeois placé sous bracelet électronique

Devant le temps pris par la commission pour examiner le projet de loi sur le regroupement familial de la ministre de l’Asile, Anneleen Van Bossuyt, la majorité a préféré reporter ces auditions à une date non déterminée afin de boucler le processus parlementaire avant le congé d’été.

Plusieurs députés de l’opposition ont dénoncé cette décision prise avec le soutien du Vlaams Belang, à l’issue d’une suspension de séance pour permettre à la majorité d’accorder ses violons.

“Je ne comprends pas bien ce qui se passe ici, certaines dispositions du projet de loi n’entreront en vigueur que dans un an ou deux”, a fait remarquer Khalil Aouasti (PS). “Il a fallu batailler pour obtenir ces auditions et d’un coup de baguette magique on les fait disparaître. C’est un manque de respect à l’égard des Bruxellois”, s’est indigné Julien Ribaudo (PTB).

Belga