La majorité des Bruxellois soutient la création de rues scolaires piétonnes et végétalisées

Une majorité des Bruxellois et Bruxelloises sont favorables à la création de rues scolaires piétonnes et végétalisées: 72% des répondants à un sondage de l’ASBL Les chercheurs d’air soutiennent l’instauration de zones piétonnes devant les crèches et les écoles de la Région, et 84% d’entre eux adhèrent à la végétalisation des rues scolaires existantes et futures. Cette enquête a été réalisée en partenariat avec l’institut d’étude YouGov auprès de 1.001 Bruxellois.

“Les rues scolaires aident à protéger les enfants de la pollution de l’air, de la pollution sonore et des risques d’accident“, souligne Renaud Leemans, coordinateur des campagnes pour l’ASBL Les chercheurs d’air, dans un communiqué. “Les rues scolaires piétonnes et végétalisées décuplent ces bénéfices et en ajoutent de nouveaux: plus d’espaces de jeu, moins d’îlots de chaleur, plus de biodiversité en sont quelques-uns.” Seuls 9% des écoles fondamentales bruxelloises en bénéficient à l’heure actuelle.

Le résultat de cette enquête a été publié vendredi, à l’occasion d’une mobilisation festive organisée par l’ASBL, Street for kids, qui se tient le même jour. Les parents et enfants de vingt écoles différentes se rassemblent autour de jeux et d’activités créatives pour réclamer plus de rues scolaires en Région bruxelloise.

