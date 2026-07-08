Rodéos urbains sur le plateau du Heysel : de nombreux véhicules saisis depuis le début de l’année

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, la police assure poursuivre sa lutte contre les rodéos urbains sur le plateau du Heysel et fait un bilan de ces opérations depuis le début de l’année.

“La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles accorde une très grande importance à la sécurité routière. Malheureusement, le plateau du Heysel est confronté depuis des années à des nuisances causées par ce que l’on appelle les « rodeo drivers », qui adoptent des comportements de conduite dangereux et mettent ainsi en péril la sécurité de tous, y compris la leur,” peut-on lire en préambule de ce communiqué.

Bien que la Ville de Bruxelles ait déjà pris plusieurs mesures par le passé, notamment la mise en place d’un dispositif de coupure de circulation, le phénomène continue à se manifester régulièrement. Cette situation suscite une vive et légitime exaspération parmi les riverains.

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L’ensemble des services de la zone de police mène régulièrement des opérations sur le plateau du Heysel. Au cours des six premiers mois de cette année, celles-ci ont déjà conduit à la saisie de 19 voitures, 8 motos et 7 autres véhicules tels que des scooters, des trottinettes électriques ou des camionnettes.

“Notre zone souhaite souligner qu’elle continuera à accorder une attention particulière à la sécurité routière au cours des prochains mois et que la lutte contre ces « rodeo drivers » se poursuivra sans relâche, en collaboration avec la Ville de Bruxelles et le parquet de Bruxelles“, conclut la police.

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