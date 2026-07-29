Vincent Spronck reprendra en octobre la direction de la prison de Haren

Vincent Spronck, actuellement à la tête de la prison de Saint-Gilles, reprendra le 1er octobre prochain la direction de la prison de Haren, a-t-il confirmé mercredi au journal Le Soir. Il succèdera à Jurgen Van Poecke, qui avait annoncé au printemps sa démission en raison de la surpopulation carcérale.

Président de l’Association francophone des directeurs de prison, le futur directeur de l’établissement de Haren a déjà dirigé par le passé les sites de Forest et de Mons avant d’arriver à Saint-Gilles.

Il prendra la place à Haren de Jurgen Van Poecke, qui a quitté son poste en mai dernier pour protester contre la surpopulation carcérale et la pénurie de personnel.

La prison de Haren, inaugurée en 2022 est la plus grande institution pénitentiaire du pays, avec 1.129 places disponibles. Cependant, plus de 1.400 détenus y sont actuellement incarcérés, selon les derniers chiffres de l’administration pénitentiaire.

Belga