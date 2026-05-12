Six véhicules saisis lors d’une opération contre les rodéos urbains au Heysel
La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a mené une opération contre les rodéos urbains au Heysel le week-end dernier.
La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a saisi six véhicules lors d’une opération menée le week-end dernier contre les rodéos urbains sur le plateau du Heysel, a indiqué mardi la police bruxelloise.
Parmi les véhicules saisis figurent quatre voitures qui participaient à des courses et mettaient en danger les autres usagers de la route, selon la police. Les véhicules ont été saisis judiciairement et leurs conducteurs mis à disposition du parquet de Bruxelles.
► Lire aussi | Saisies de véhicules lors d’une opération contre les rodéos urbains à Bruxelles
Deux autres véhicules, une moto et un scooter, ont également été saisis administrativement en raison du comportement dangereux de leurs conducteurs.
Une autre moto a encore été remorquée administrativement après le retrait immédiat du permis de conduire de son conducteur pour une durée de 15 jours à la suite d’un excès de vitesse.
Au total, l’opération a donné lieu à treize procès-verbaux pour des infractions au code de la route et à trois procès-verbaux pour des faits judiciaires, a précisé la police.
Belga – Photo : PolBru