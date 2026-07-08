La guinguette du parc Bon Pasteur à Evere ne rouvrira plus cette saison “après plusieurs actes de vandalisme répétés sur le site”

La fermeture de la Guinguette Vincent a été décidée après plusieurs dégradations signalées sur le site du Parc Bon Pasteur.

Mauvaise nouvelle au tout début de ces vacances d’été : la Guingette Vincent (Parc Bon Pasteur à Evere) ne rouvrira plus cette saison. Les exploitants expliquent leur décision sur les réseaux sociaux : “Après plusieurs actes de vandalisme répétés sur le site, nous avons pris la décision de ne pas poursuivre l’exploitation à cet endroit“.

Contacté, François de Villers, à la tête de Guinguettes Barc, reste vague : “Ce sont des dégradations autour du site et notamment des vols de câbles qui impactent le fonctionnement de la guinguette“. Ces incidents ont mené Bruxelles Environnement à ne pas rouvrir cette guinguette.

“C’est nul. C’est injuste que quelques individus mettent à mal un projet“, regrette François de Villers, qui précise que des plaintes ont été déposées. La police n’a pas encore communiqué sur des suspects éventuels.

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Cette fermeture est bien évidemment un coup dur pour Guinguettes Barc, car des investissements avaient été réalisés et une équipe y travaillait. D’autant plus que cette saison est plutôt compliquée. “Entre la pluie, puis la chaleur, ce n’est pas la meilleure saison. Ça a un impact sur notre chiffre d’affaires“, reconnaît François de Villers.

Malgré tout, la Guinguette Vincent, rouvrira-t-elle l’an prochain? “C’est possible“, nous répond-il, mais il faudra faire certaines modifications qui ne pouvaient pas être faites dans l’urgence.

La société remercie chaleureusement “tous ceux qui ont fréquenté et soutenu la Guinguette Vincent au fil des saisons” et invite les Bruxellois à visiter les autres guinguettes qui sont ouvertes : Maurice (Parc du Cinquantenaire), Émile (Parc Duden), André (Parc de Laeken), Fabiola (Parc Roi Baudouin) et Henri (Parc Georges-Henri).

Maxime Dieu – Photo : Guinguettes Barc