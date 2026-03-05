La saison 2026 encore incertaine pour les guinguettes bruxelloises

Depuis 2017, des guinguettes sont installées dans quelques espaces verts de la Région bruxelloise. Aujourd’hui, six parcs en accueillent une : le Cinquantenaire, le parc Duden à Forest, le parc Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert, le parc Bon Pasteur à Evere, le parc de Laeken et le parc Roi Baudouin.

Traditionnellement, l’ouverture de ces bars en plein air s’étend de la mi-avril à fin septembre. Certains fournisseurs de ces guinguettes s’inquiètent du timing de l’appel d’offres cette année. “La disparition ou le retard de ces installations temporaires mettrait en péril plus de 150 emplois directs et fragiliserait gravement un réseau de fournisseurs belges dont l’équilibre financier dépendrait étroitement de cette activité saisonnière“, commente-t-on.

Contacté, François de Villers, responsable de Barc, l’entreprise qui gère l’exploitation de ces guinguettes depuis leur création, ne préfère pas communiquer à ce stade, mais a tout de même fait part de son inquiétude. L’an dernier, déjà, l’ouverture avait été légèrement retardée en raison du gouvernement régional en affaires courantes. Bruxelles Environnement, chargée de désigner l’exploitant, avait finalement annoncé rempiler avec Barc.