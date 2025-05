La générosité des “héros et héroïnes du quotidien” mise à l’honneur par BeHeroes

La sixième édition de l’initiative citoyenne BeHeroes est officiellement lancée, annoncent la Fondation Roi Baudoin et le Palais Royal dans un communiqué mardi.

La campagne a pour but de “mettre en lumière des héros et héroïnes du quotidien qui ont un réel impact sur leur entourage et sur la société grâce à leurs actions”. Chacun peut partager son histoire et nominer la personne de son choix jusqu’au 23 juin sur www.beheroes.be.

Après sélection, les récits les plus touchants seront publiés en ligne. Le 21 juillet, à l’occasion de la fête nationale, cinquante héros et héroïnes auront la possibilité d’assister au défilé depuis la tribune d’honneur, en compagnie de ceux et celles qui les auront nominés. Début septembre, dix d’entre eux pourront aussi rencontrer le Roi lors d’une audience au Palais Royal. Intégrée au sein du Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudoin, BeHeroes a vu le jour en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. L’objectif premier de l’initiative était de mettre les professionnels du secteur des soins de santé à l’honneur. Aujourd’hui, le concept est dédié à tous et toutes.

Belga