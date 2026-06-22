“La gare du Midi, c’est la porte d’entrée de Bruxelles et aujourd’hui, c’est un urinoir à ciel ouvert”

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi un dispositif destiné à coordonner les actions décidées dans le cadre du “Plan Gares” dans la capitale. Cette décision concrétise un engagement de l’accord de gouvernement à améliorer la sécurité, la propreté, la qualité de vie et l’attractivité des gares du Nord et du Midi, deux portes d’entrée de la Région bruxelloise. “Allons-y, on en parle depuis 20 ans mais c’est la première fois qu’on décide de réunir tous les axes et tous les ministres” concernés, réagit ce lundi Jean Spinette (PS), bourgmestre de Saint-Gilles, dans Bonjour Bruxelles.

“La gare du Midi, c’est la carte de visite de Bruxelles et de la Belgique, le fédéral doit le comprendre. Il faut que toutes les forces vives se réunissent et ici, c’est l’approche. Ça fait un peu prophétie auto-réalisatrice, mais j’avoue que je suis assez pour, parce qu’en fait il réunit tous les acteurs volontaires. Peut-être qu’il y a un peu d’enthousiasme parce que bizarrement on le dit depuis 20 ans, mais pas dans une décision du gouvernement où on décide de mettre tous les axes et tous les ministres“, détaille Jean Spinette. “L’aéroport est une entrée. La gare va, en plus, s’étendre. Aujourd’hui, quand on parle de trains, de multimodalité, la gare du Midi c’est l’entrée. Il va y avoir beaucoup plus de passagers et aujourd’hui, c’est un urinoir à ciel ouvert.”

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Concernant ce volet propreté, “je faisais le tour du marché du Midi avant notre interview“, explique le bourgmestre. “C‘est vrai que c’est un peu apocalyptique. C’est pas juste du nettoyage au karcher qu’il nous faut, c’est vraiment à la vapeur chaude. Parce que je le dis pour faire rire les délégations internationales: la gare du Midi est la plus inclusive. Vous savez pourquoi ? Parce que même aveugle, vous la trouvez: elle sent l’urine.”

37.000 mètres carrés vides à la gare du Midi

“Je fais un appel au fédéral mais Bruxelles et Saint-Gilles doivent balayer d’abord devant leur porte“, dit-il encore. “Cette gare du Midi ne ressemble à rien. Il y a un vrai problème de propreté mais aussi d’aménagement du territoire. Le parking qui est en-dessous est sous-utilisé et il y a plein de parkings sauvages en surface, c’est une blague. En fait, c’est marrant, c’est une concentration sur un petit espace de tout notre savoir-faire à compliquer les choses. L’avenue Fonsny, il y a des blocs en béton. On a retiré des blocs de béton ailleurs mais moi je les ai toujours donc je fais un appel: Boris [Dilliès], viens me sauver. Il y a des blocs en béton avenue Fonsny, il y a des blocs en béton sur la place de l’Europe. Mais qu’on me retire ces blocs en béton, ils ne servent à rien, ils sont mochissimes, ils sont dangereux aujourd’hui… Allons-y!”

“J’ai envie d’être soutien du gouvernement“, conclut le bourgmestre socialiste. “Il avait déjà essayé et on espère qu’il va réussir sur ce coup-ci dans les deux ans ou l’année qui lui reste. Mais il faut que la SNCB et Infrabel soient soutenus par le gouvernement fédéral à la hauteur des besoins pour le 37.000 mètres carrés vides à la gare du Midi. Un privé serait taxé pour immeuble abandonné depuis plus de 30 ans. En fait, les problèmes financiers de la commune de Saint-Gilles seraient réglés.”

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