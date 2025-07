La Fondation Roi Baudouin récompense sept infrastructures cyclistes exemplaires

Les ‘Bikes in Brussels Awards’ de la Fondation Roi Baudouin ont récompensé lundi sept infrastructures cyclistes exemplaires et durables à Bruxelles et en périphérie, indique la fondation dans un communiqué.

Les ‘Bikes in Brussels Awards’, décernés pour la première fois, mettent à l’honneur les aménagements cyclables qui favorisent la mobilité dans et vers Bruxelles. Les récompenses concernent quatre projets situés à Bruxelles et trois en périphérie. La commune de Forest est primée à hauteur de 100.000 euros pour le projet Vélo PLUS, un itinéraire cyclable. La commune d’Uccle (150.000 euros) est récompensée pour deux projets finalisés en 2024: un sentier cyclo-piéton et le réaménagement avec végétalisation d’une piste cyclable. Bruxelles Mobilité, le Service Public Régional (250.000 euros), est distingué pour l’aménagement de plusieurs tronçons de la cyclostrade le long de la Petite Ceinture.

En périphérie bruxelloise, De Werkvennootschap reçoit 500.000 euros pour la réalisation de trois projets majeurs qui facilitent la connexion à vélo avec la ville. Ces projets comprennent une passerelle cyclo-piétonne dans la commune de Machelen, un tunnel cyclable de la drève de Bonne Odeur sur la commune d’Overijse et la piste cyclable F205 sur la commune de Hoeilaart. Ces récompenses font partie du fonds Bikes in Brussels, créé fin 2018 pour encourager les personnes à Bruxelles à opter pour le vélo comme moyen de transport privilégié.

Bruxelles connait un essor du nombre de cyclistes. Rien qu’entre 2023 et 2024, le nombre de cyclistes en heure de pointe a augmenté de 4% à Bruxelles, selon un rapport de l’Observatoire du vélo bruxellois. Le prochain appel à projets se fera à l’automne.

Belga