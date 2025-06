La Fête de la Musique revient pour sa 41e édition du 19 au 22 juin

Il y aura de nombreux concerts gratuits.

La 41e édition de la Fête de la Musique se tiendra du 19 au 22 juin prochain dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, offrant comme chaque année un vaste programme de concerts gratuits. Pop, rap, jazz, classique, chanson, shoegaze, arabwave ou encore musette seront au menu de cette nouvelle édition qui promet son traditionnel cocktail éclectique aux accents noir-jaune-rouge.

À Bruxelles, le Parc du Cinquantenaire accueillera les festivités les vendredi 20 et samedi 21 juin. Vendredi, rock, électro et afro-funk seront à l’honneur avec, entre autres, le retour des Experimental Tropic Blues Band, Zombie Zombie, VAAGUE, Irène Drésel, Vaudou Game et TUKAN. Le samedi, la journée alternera rap (Peet, Souffrance), pop (Uwase, Nicolas Michaux), hip-hop, folk (Jawhar, Las Lloronas) et soul (Jazmyn). La Fête de la Musique essaimera dans quinze communes bruxelloises, d’Anderlecht à Woluwe-Saint-Pierre, en passant par Forest, Ixelles, Schaerbeek ou encore Uccle. Le Vaux Hall, niché dans le parc de Bruxelles, fera la part belle au rap émergent avec notamment MandySpie et Douze Déluge.

Tous les programmes détaillés, par ville ou style musical sont disponibles sur https://www.fetedelamusique.be

Belga – Photo : Belga