La fête de la bière de retour sur la Grand-Place avec un nombre record de brasseries représentées

La Grand-Place accueille ce week-end la 25e fête de la bière, avec 57 brasseries et 500 bières à déguster.

Chaque premier week-end de septembre, les Brasseurs belges se rassemblent sur la Grand-Place de Bruxelles pour présenter aux professionnels et au grand public leurs breuvages houblonnés. Pour cette 25e édition, un nombre record de 57 brasseries seront représentées, proposant ensemble un demi-millier de bières, dans des verres à dégustation.

La fête débutera à 17h30 le vendredi et les stands fermeront leurs portes le dimanche à 20h00. L’an dernier, plus de 60.000 personnes avaient pris part à l’événement, provenant essentiellement de l’étranger.

Parmi les centaines de breuvages à la carte, un peu moins de 10% de l’offre sera consacrée à de la bière sans alcool (moins de 0,5% alc.). Cette catégorie est la seule à progresser ces derniers temps et de nombreux acteurs du secteur se sont rués sur ce marché. Les recommandations du Conseil supérieur de la Santé ont en effet de plus en plus d’écho ces dernières années, l’instance plaidant pour “limiter sa consommation d’alcool, car toute consommation d’alcool a un impact sur la santé”.

Le week-end constitue toujours une bonne occasion pour les Brasseurs de plaider leurs causes devant un parterre de personnalités politiques. Vendredi, juste avant le coup d’envoi des festivités, trois députés européens, Hannes Heide (Autriche), Tomáš Zdechovský (Tchéquie), et le président des Engagés Yvan Verougstraete (Belgique), ainsi que le vice-Premier ministre N-VA Jan Jambon et la ministre des PME Éléonore Simonet discuteront des enjeux auxquels fait face le secteur brassicole, confronté à une baisse continue de la consommation et à une hausse des coûts.

Belga – Photo : Belga Image (photo d’archive)