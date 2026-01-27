La Fédération Wallonie-Bruxelles réajuste le subventionnement ainsi que la gouvernance du secteur de la culture

La commission Culture du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi un projet de décret apportant une série de changements techniques dans le subventionnement ainsi que la gouvernance culturelle.

Ce décret “fourre-tout” adapte notamment le régime de subventions des emplois culturels afin de concrétiser une série de mesures négociées en 2023 dans un accord en faveur du secteur non-marchand.

Le texte adapte également le dispositif de soutien au cinéma et à la création audiovisuelle et revoit la répartition des aides entre scénariste et producteur, etc.

Le décret revalorise par ailleurs les indemnités versées aux personnes formant les commissions consultatives de la culture, lesquelles jouent un rôle central dans l’accompagnement et la régulation du secteur. Les indemnités versées passeront ainsi de 50 à 75 euros par réunion.

► Reportage | Disparition d’une institution culturelle: la Fédération Wallonie-Bruxelles met fin à la Médiathèque Nouvelle

Enfin, le texte apporte une série de changements pour les arts du livre. Le soutien aux auteurs et éditeurs est ainsi revu afin d’assurer une clarification des critères d’attribution des aides et bourses.

Le projet a été approuvé mardi après-midi par les députés de la majorité MR-Engagés. L’ensemble de l’opposition PS-PTB-Ecolo s’est abstenue. Le décret devrait être soumis d’ici deux semaines à la sanction définitive du parlement à l’occasion d’une séance plénière.

Belga