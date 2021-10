La difficulté de trouver un logement pour les familles monoparentales

Le syndicat des locataires pointe la loi sur les baux de courte durée pour les familles.

Sarah, 30 ans, célibataire, sans-emploi, enceinte de sept mois et déjà mère de quatre enfants angoisse. Elle occupe un appartement dont le bail d’un an arrive à terme. La propriétaire veut le récupérer, car sa propre fille en a besoin. Depuis, les recherches de Sarah pour un autre appartement sont vaines. “Dès qu’ils entendent le mot CPAS ou qu’il y a des enfants, ils refusent directement“, explique-t-elle.

► À lire aussi | Une mère et ses quatre enfants menacés de se retrouver à la rue

Une loi controversée

Elle n’est pas la seule dans ce cas à Bruxelles. Au syndicat des locataires, on estime le problème est très politique et on pointe la loi sur les baux de courte durée. Elle serait à revoir dans l’intérêt des familles. “Les familles devraient d’office avoir un bail de 9 ans, on ne déménage pas une famille entière après un an de logement“, estime José Garcia, Président du Syndicat des Locataires.

Pour Sarah, le CPAS promet un logement temporaire dans un hôtel pour éviter la rue à la fin du mois puis dans une structure plus adaptée dès que possible. La mère de famille espère pouvoir bénéficier un jour d’un véritable logement.

► À lire aussi | Le syndicat national des propriétaires refuse de participer à la commission paritaire locative

■ Reportage de Michel Geyer, Nicolas Scheenaerts et Stephanie Mira