Anderlecht dispose d’un plan triennal pour maintenir l’équilibre budgétaire

Le collège des bourgmestre et échevins d’Anderlecht (LB-MR) s’est mis d’accord sur un projet de budget 2025 et surtout sur un plan triennal jusqu’en 2027, maintenant le budget à l’équilibre.

Dans un contexte marqué par une hausse des besoins sociaux et des coûts de fonctionnement, le précompte immobilier demeurera inchangé. Idem pour la prime Be Home.

Les économies porteront sur le personnel (80 ETP en moins via des départs naturels sur un total de près de 1.700, soit une économie de 4 millions d’euros d’ici le 1er janvier 2028).

Selon l’échevine des Finances Bieke Comer (LB-Vooruit), c’est un nombre inférieur à celui des départs naturels prévus. On veillera à préserver les fonctions obligatoires et les services de première ligne.

Les économies seront aussi réalisées sur les frais de fonctionnement notamment via une concession de l’exploitation d’infrastructures communales de proximité (cafeteria, infrastructures sportives). Le journal communal ne sera plus publié qu’une fois tous les deux mois.

Certes, les dépenses liées aux dotations à la zone de police et au CPAS seront revues à la hausse, mais on prévoit aussi de recentrer le CPAS sur ses missions de base. L’aide sociale de base sera maintenue. Des économies sont aussi annoncées au niveau des Maisons de Repos. L’épicerie sociale sera abandonnée. L’aide à domicile sera diminuée. Les aides familiales seront supprimées, mais le tout sera lissé dans le temps, a souligné le bourgmestre Fabrice Cumps (LB-PS).

Au rayon des recettes, la hausse concernera surtout certaines taxes communales visant les épaules les plus larges: les transferts d’argent; les grands événements sportifs; les secondes résidences; les bureaux; les complexes de logements meublés (kots étudiants); les logements surnuméraires. Le collège veut aussi accroître via la voie taxatoire, la lutte contre les nuisances et la diversification commerciale.

En matière de stationnement, la première carte de riverain coûtera 30 euros (actuellement 15) à chaque renouvellement à partir du 1er janvier prochain. Celle des véhicules longs (+ de 4,90 mètres) sera portée à 150 euros.

La commune conservera une capacité d’emprunt de 48 millions d’euros pour trois ans. Les investissements iront principalement aux écoles, aux crèches et infrastructures sportives locales. Elle consacrera chaque année des moyens autour du million d’euros pour rénover des trottoirs.

