La circulation du métro perturbée par une intervention policière ce samedi midi: “Le suspect a pris la fuite dans le tunnel”

Une intervention policière a fortement perturbé la circulation du métro bruxellois ce samedi midi.

La circulation du métro a été interrompue pendant environ une heure sur les lignes 2 et 6 entre les stations Gare de l’Ouest et Trône, indique la STIB. À la Gare du Midi, l’accès au métro a même été temporairement fermé aux voyageurs vers 12h.

À l’origine de ces perturbations, une intervention policière : “Un vol avec violence a été signalé au niveau de la chaussée de Mons“, nous explique la police fédérale. “L’auteur a pris la fuite dans la station Clémenceau et est rentré dans le tunnel du métro. Ni le suspect, ni d’éventuels objets volés n’ont été retrouvés“, complète la police, qui précise ne pas avoir retrouvé d’arme.

La situation est désormais revenue à la normale et la circulation du métro a repris sur les lignes concernées vers 13h.

BX1 – Photo : Belga Image