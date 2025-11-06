La CGSP appelle à trois jours de grève dans les transports en commun

Le syndicat CGSP TBM appelle ses membres à faire grève trois jours les 24, 25 et 26 novembre, a-t-il annoncé jeudi, précisant que le préavis de grève était valable pour le personnel des trois sociétés de transport en commun: la Stib, le Tec et De Lijn.

Le syndicat soutient ainsi le débrayage de trois jours annoncé sur le rail. “L’impact de notre grève de trois jours sera donc considérable et se fera sentir dans tout le pays“. Le pendant flamand de la CGSP, l’ACOD, appelle particulièrement le personnel de De Lijn à se mobiliser pour réclamer notamment plus de moyens de fonctionnement et une meilleure sécurité des chauffeurs et contrôleurs. Les syndicats chrétiens et libéraux se sont également joints à l’appel : “Nous nous concentrons sur le 25 novembre“, a déclaré le secrétaire national du secteur des transports à l’ACV Openbare Diensten, Jo Van der Herten.

Le 21 octobre, les syndicats en front commun avaient annoncé trois jours de grève les 24, 25 et 26 novembre, précisant que les chemins de fer et les transports en commun feront grève le 24 novembre, tous les services publics du pays le 25 novembre et une grève nationale interprofessionnelle se tiendra le 26 novembre.

Avec Belga – Photo belga