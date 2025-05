La biodiversité fait son retour dans les eaux bruxelloises

Alors que la qualité des cours d’eau de Bruxelles continue de s’améliorer, il y a de plus en plus de biodiversité présente dans la Senne et le Canal.

Certains endroits de la capitale sont un véritable repaire pour la biodiversité. Oiseaux, poissons et végétaux sont de plus en plus nombreux chaque année. Selon les derniers chiffres, la qualité de l’eau de la Senne ne fait que s’améliorer. “Vous pouvez observer que la biodiversité est revenue à Bruxelles. On peut observer des poissons, des insectes etc…”, explique Audrey Marescaux, ingénieure en qualité de l’eau chez Bruxelles environnement.

Cette amélioration de la qualité des eaux, on la doit notamment à la végétalisation des berges qui limite le déversement des eaux usées.

Direction le canal, où la qualité de l’eau s’améliore également, même si cela est moins marqué. “On a eu des pêches qui vont jusqu’à 70 cm, c’est déjà impressionnant”. Plusieurs espèces s’y multiplient grâce à des radeaux végétaux, installés en 2022. Un projet pilote, désormais présent à d’autres endroits du canal.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, R. Thomas et Corinne De Beul