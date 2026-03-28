La Belgique repasse à l’heure d’été cette nuit

Le changement d’heure biannuel a été instauré en Belgique en 1977, afin de réduire la consommation d’énergie dans la foulée du choc pétrolier . L’efficacité du mécanisme fait néanmoins l’objet de débats.

Selon ses détracteurs, les gains énergétiques de la mesure seraient peu probants. Le changement d’heure entraînerait, qui plus est, une perturbation de notre horloge biologique, qui permet de réguler sur un cycle de 24 heures divers processus physiologiques, dont le sommeil.

La Commission européenne avait proposé de supprimer le changement d’heure en 2018. Les premiers sondages menés auprès des Européens étaient positifs. En Belgique, une enquête fédérale indiquait que 83% des répondants étaient favorables à son arrêt. Néanmoins, le dossier est bloqué depuis décembre 2019. Les États membres ne sont pas parvenus à s’accorder et il a finalement été décidé que chaque pays pourrait choisir son heure. La proposition est, depuis lors, au point mort.

Tous les États membres, ainsi que d’autres pays du continent européen, continuent aujourd’hui de changer d’heure deux fois par an, en mars (heure d’été) et en octobre (heure d’hiver). La Belgique repassera à l’heure d’hiver le dernier week-end du mois d’octobre, soit dans la nuit du 24 au 25 octobre 2026.

Belga