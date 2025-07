La Belgique est le quatrième pays le plus endetté de l’Union européenne

La dette publique de la Belgique atteignait 106,8% du produit intérieur brut (PIB) du royaume au premier trimestre 2025, ressort-il de chiffres provisoires publiés mardi par Eurostat. Seuls trois pays font face à une dette publique plus élevée: la Grèce (152,5%), l’Italie (137,9%) et la France (114,1%).

La moyenne pour l’ensemble de la zone euro et de l’Union européenne est de respectivement 88 et 81,8%. Par rapport au premier trimestre 2024, 13 États membres ont enregistré une hausse de leur ratio dette publique par rapport au PIB à la fin du premier trimestre 2025.

Douze États membres ont enregistré une baisse, et le ratio est resté stable en Slovénie et en Estonie, selon l’office européen de statistiques.

Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Pologne (+6,1 points de pourcentage), en Finlande (+5,1 pp), en Autriche et en Roumanie (+4,1 pp chacune), en France (+3,6 pp), en Italie (+2,9 pp), en Slovaquie (+2,6 pp) et en Suède (+2,0 pp). Les plus fortes baisses ont été observées en Grèce (-9,3 pp), à Chypre (-8,2 pp), en Irlande (-6,1 pp), en Croatie (-3,6 pp), au Danemark (-3,2 pp), en Espagne (-2,8 pp) et au Portugal (-2,7 pp).

En Belgique, l’augmentation du ratio dette publique/PIB est de 0,2 point de pourcentage sur un an.

Belga