La Belgique dans le top 5 où l’on télétravaille le plus: à Bruxelles, le bureau regagne du terrain

À Bruxelles, une majorité de travailleurs télétravaillent, malgré un retour progressif encouragé par les employeurs.

La Belgique est dans le top 5 des pays où l’on télétravaille le plus en Europe, selon les chiffres communiqués par SD Worx. Rien qu’à Bruxelles, plus de 60% des employés peuvent travailler de chez eux.

Un tiers (33,2 %) des travailleurs bruxellois déclarent télétravailler régulièrement. Dans le détail, 32 % d’entre eux travaillent depuis chez eux deux à trois jours par semaine, tandis qu’un quart (24 %) des travailleurs sont même en télétravail à temps plein. À l’inverse, une part importante continue de se rendre au bureau plusieurs jours par semaine. Plus de la moitié (53 %) s’y rendent entre deux et quatre jours par semaine. 40% vont au bureau cinq jours par semaine.

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Ce qui distingue aussi la Belgique, c’est l’encadrement du télétravail. À Bruxelles, plus de la moitié (51%) des travailleurs suivent des accords fixes avec leur employeur, respectés par 92% d’entre eux. 38% des travailleurs suivent des lignes directrices flexibles. L’organisation est donc assez stricte dans notre pays, comparée à d’autres pays européens où la flexibilité domine davantage.

Aujourd’hui, une tendance se dessine : le retour progressif au bureau. 45% des employeurs à Bruxelles encouragent leurs équipes à être davantage présentes sur site. L’objectif est de “favoriser et remettre en place l’esprit d’équipe et les échanges entre collaborateurs“, explique Valérie t’Serstevens, conseillère juridique chez SD Worx.

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Malgré cela, la demande reste forte. 46 % des Bruxellois souhaitent télétravailler davantage. Un niveau nettement plus élevé que dans le reste du pays où ils sont 31% à le souhaiter. À l’inverse, très peu souhaitent réduire le télétravail : ils ne sont que 6%.

Enfin, l’étude met en lumière une différence entre les sexes : les femmes télétravaillent plus souvent que les hommes. Elles expriment aussi une demande plus marquée pour continuer le télétravail.

BX1 – Photo : Unsplash

■ Explications d’Anaïs Corbin