 Aller au contenu principal
BX1

La Belgique dans le top 5 où l’on télétravaille le plus: à Bruxelles, le bureau regagne du terrain

À Bruxelles, une majorité de travailleurs télétravaillent, malgré un retour progressif encouragé par les employeurs.

La Belgique est dans le top 5 des pays où l’on télétravaille le plus en Europe, selon les chiffres communiqués par SD Worx. Rien qu’à Bruxelles, plus de 60% des employés peuvent travailler de chez eux.

Un tiers (33,2 %) des travailleurs bruxellois déclarent télétravailler régulièrement. Dans le détail, 32 % d’entre eux travaillent depuis chez eux deux à trois jours par semaine, tandis qu’un quart (24 %) des travailleurs sont même en télétravail à temps plein. À l’inverse, une part importante continue de se rendre au bureau plusieurs jours par semaine. Plus de la moitié (53 %) s’y rendent entre deux et quatre jours par semaine. 40% vont au bureau cinq jours par semaine.

► Lire aussi | Le télétravail demeure en Belgique, mais seuls certains travailleurs en profitent

Ce qui distingue aussi la Belgique, c’est l’encadrement du télétravail. À Bruxelles, plus de la moitié (51%) des travailleurs suivent des accords fixes avec leur employeur, respectés par 92% d’entre eux. 38% des travailleurs suivent des lignes directrices flexibles. L’organisation est donc assez stricte dans notre pays, comparée à d’autres pays européens où la flexibilité domine davantage.

Aujourd’hui, une tendance se dessine : le retour progressif au bureau. 45% des employeurs à Bruxelles encouragent leurs équipes à être davantage présentes sur site. L’objectif est de “favoriser et remettre en place l’esprit d’équipe et les échanges entre collaborateurs“, explique Valérie t’Serstevens, conseillère juridique chez SD Worx.

► Lire aussi | Les PME bruxelloises optent en majorité pour du télétravail face à une grève

Malgré cela, la demande reste forte. 46 % des Bruxellois souhaitent télétravailler davantage. Un niveau nettement plus élevé que dans le reste du pays où ils sont 31% à le souhaiter. À l’inverse, très peu souhaitent réduire le télétravail : ils ne sont que 6%.

Enfin, l’étude met en lumière une différence entre les sexes : les femmes télétravaillent plus souvent que les hommes. Elles expriment aussi une demande plus marquée pour continuer le télétravail.

BX1 – Photo : Unsplash

■ Explications d’Anaïs Corbin

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales