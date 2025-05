Kris Defoort nous raconte “Music for the heart”, le concerto de la finale du Concours Reine Elisabeth

Compositeur, pianiste improvisateur, meneur de plusieurs ensembles musicaux, Kris Defoort a composé l’œuvre finale qui sera jouée lors du concours Reine Elisabeth.

Le morceau intitulé Music for the Heart raconte une partie de l’histoire du pianiste. “Je vis avec une insuffisance cardiaque depuis 8 ans. C’est donc une sorte de journal de mon état physique et puis aussi mental, émotionnel de mon cœur que j’ai mis dans cette pièce.” nous livre-t-il.

Interprété par 12 finalistes, chacun pourra improviser durant 30 secondes, une façon pour eux d’ouvrir leur cœur sur scène.

“Je recherche la personnalité et la musicalité chez ces musiciens. Dans ce concerto ils pourront chacun mettre leur propre cœur “

Les finalistes ont eu une semaine pour étudier l’œuvre. La pièce imposée sera interprétée douze fois par le Brussels Philharmonic et en première mondiale ce soir à 20h15 au Palais des Beaux-Arts.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’rabet, Karim Fahim et Stéphanie Mira